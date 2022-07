Séance dédicace : Martine Lombard présente « Passe-passe » à Strasbourg Librairie Dinali Grand’Rue, 27 août 2022 14:00, Strasbourg.

Martine Lombard présentera son recueil de nouvelles « Passe-passe » au sein de la librairie Dinali Grand’Rue de Strasbourg le samedi 27 août de 14h00 à 17h30.

« Passe-Passe » est le premier livre écrit en français par Martine Lombard, une auteur de Strasbourg, chez Médiapop éditions. L’auteure présentera son recueil de nouvelles au sein de la librairie Dinali Grand’Rue de Strasbourg le samedi 27 août de 14h00 à 17h30.

Originaire de Dresde en ex République Démocratique d’Allemagne, Martine Lombard nous raconte au travers les personnages des treize nouvelles de son recueil des moments critiques pour chacun d’eux arrivant à un tournant de leur vie dans une Allemagne déchirée. Des histoires qui donnent lieu à de véritables tours de « passe-passe » pour fuir l’occupation soviétique.

Vont se mêler moment d’histoire de l’ex RDA et allusions autobiographiques fortement inspirées du parcours de l’auteure, elle qui fut contrainte en 1986 de fuir l’Allemagne de l’Est.

Un livre passionnant et riche d’Histoire !

Synopsis du livre

Quitter son pays. En découvrir un autre. Rêver. S’adapter. Lutter. Changer. Se souvenir. Revivre. Transmettre. Avancer…

Les personnages des treize nouvelles de ce recueil arrivent à un tournant de leur vie. Jeunes femmes qui fuient l’Allemagne de l’Est, pères de famille en perdition, cadre commercial en plein burn out, mère modèle qui dérape, adolescente dans un camp d’entraînement… Ces histoires nous font partager leurs pensées les plus intimes, leurs doutes, leurs espoirs avec tendresse, malice et humanité.

Originaire de Dresde, Martine Lombard a étudié à Berlin-Est et travaillé dans l’édition à Leipzig, avant de quitter la RDA en 1986. Après Paris et Bruxelles, elle vit aujourd’hui à Strasbourg. Sa vie professionnelle se partage entre la chaîne Arte, son activité d’interprète et l’écriture. Son premier roman est paru en Allemagne en 2019 (non traduit en France).

