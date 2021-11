Strasbourg Le Michel café brasserie Bas-Rhin, Strasbourg Réunion publique + Débat : « La mort de la mort ! *1 » Un slogan typique du fantasme H+ ou une prophétie crédible à moyen terme ? Le Michel café brasserie Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Réunion publique + Débat : « La mort de la mort ! *1 » Un slogan typique du fantasme H+ ou une prophétie crédible à moyen terme ? Le Michel café brasserie, 20 novembre 2021 16:00, Strasbourg. Samedi 20 novembre, 16h00 Sur place Entrée libre https://transhumanistes.com/ Débat sans gants de boxe mais avec des arguments concrets sur les perspectives Transhumanistes. Réunion publique + Débat : « La mort de la mort ! *1 » Un slogan typique du fantasme H+ (Transhumanisme) ou une prophétie crédible avec résultat concret à moyen terme ?

*1 : Titre identique à 2 d’ouvrages (l’un de Laurent Alexandre et l’autre de José luis Cordeiro) qui ont pour thème l’une des principales thématiques du transhumanisme.

Découvrez l’AFT afin d’agir pour que les options Transhumanistes comme le droit à l’amortalité soit accessible pour tous.

En plus du débat il y aura un Quiz ludique sur les objectifs du Transhumanisme.

Venez discuter avec des H+ (Transhumaniste version Technoprogressiste)

Plutôt que de méconnaitre le sujet via l’opinion réducteur des médias.

Découvrez par vous-même les objectifs des technoprogressistes.

Si la collapsologie vous déprime des solutions alternatives existent.

Produire mieux et plus pour tous tout-en préservant l’écosystème.

L’avenir peut être positif ici ou ailleurs.

Sauver la Terre tout en conquérant le Cosmos.

Venez en discuter avec les membres locaux de l’Association Française Transhumaniste.

AFT : Association qui promeut le technoprogressisme pour une société ou le progrès sera au service de tous.

Agissez sinon l’obsolescence (vieillesse=maladie) vous tuera.

De 16 h à 18 h au Café Brasserie Le Michel au 20 Avenue de la Marseillaise à Strasbourg.

Une petite banderole de l’AFT sera mise sur une table pour signaler notre présence.

Vive le progrès pour tous.

Contacts :

Technoprogstrasbourg@gmail.com

https://transhumanistes.com/

Nota : Respectez les mesures sanitaires.

Vous voulez vivre jeune en restant en bonne santé ? La démocratie est votre objectif de société ? Vous espérez que les fruits du progrès soient en accès pour tous ? Vous souhaitez que perdure l'Occident progressiste (sans obligation d'avaliser les dérives sociétales que promeut l'idéologie mondialiste) ? Découvrez l'AFT67.

