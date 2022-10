Débat : L’IA peut-elle être plus intelligente que nous (pauvres mortels) ? Le Michel café brasserie Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Débat : L’IA peut-elle être plus intelligente que nous (pauvres mortels) ? Le Michel café brasserie, 22 octobre 2022 16:00, Strasbourg. Samedi 22 octobre, 16h00 Sur place Entrée libre technoprogstrasbourg@gmail.com

Un débat pour éclaircir les idées suite à l’annonce d’un des ex-employés de Google, Blake Lemoine qui affirma que le chatbot LaMDA fut conscient. Qu’en est-il concrètement ? Ces temps-ci, la mode médiatique est de dire que l’IA n’existe pas ou n’est en fait pas intelligente, car elle ne comprend rien, que c’est juste une grosse calculette, et que c’est nous pauvres humains qui anthropomorphisons l’IA par ignorance et crédulité. Pourquoi l’intelligence serait-elle uniquement biologique ? Quels sont les arguments des défenseurs de la thèse de l’IA « stupide » ? Et surtout, intelligente ou pas, l’IA actuelle soulève déjà suffisamment d’enjeux à elle seule. Découvrez l’opinion des technoprogressistes. Le Michel café brasserie 20 Avenue de la Marseillaise 67000 Strasbourg Krutenau Bas-Rhin samedi 22 octobre – 16h00 à 18h00

Détails Heure : 16:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Le Michel café brasserie Adresse 20 Avenue de la Marseillaise Ville Strasbourg Age maximum 99 lieuville Le Michel café brasserie Strasbourg Departement Bas-Rhin

Le Michel café brasserie Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Débat : L’IA peut-elle être plus intelligente que nous (pauvres mortels) ? Le Michel café brasserie 2022-10-22 was last modified: by Débat : L’IA peut-elle être plus intelligente que nous (pauvres mortels) ? Le Michel café brasserie Le Michel café brasserie 22 octobre 2022 16:00 Le Michel café brasserie Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin