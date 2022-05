Débat : Le Transhumanisme, une question politique ? Le Michel café brasserie, 14 mai 2022 16:00, Strasbourg.

Un débat qui déplaira aux bioconservateurs car ils y apprendront qu’ils vont mourir sans avoir accès au paradis !

Café-débat organisé par l’AFT67

LE TRANSHUMANISME, UNE QUESTION POLITIQUE ?

Le transhumanisme, solutionniste et dépolitisant ? Et si c’était l’inverse ?

En refusant de considérer le « naturel » comme sacré et donc intouchable,

le transhumanisme ouvre le champ des possibles.

Le transhumanisme est un courant de pensée qui promeut l’amélioration

des capacités et de la condition humaine grâce à l’usage de la science et

de la technique. Le progrès pour tous via démocratie concrète

Découvrez par vous-même au-delà de l’avis des médias / réseaux sociaux.

Faites-vous votre propre opinion

