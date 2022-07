Débat : Le Transhumanisme, une affaire de mecs ? Le Michel café brasserie, 16 juillet 2022 16:00, Strasbourg.

Le progrès n’est-il que masculin ?

Ce n’est pas un secret : la grande majorité des transhumanistes sont des hommes, ce manque de parité alimente la critique du transhumanisme. Pourquoi est-ce le cas ? Qu’est-ce qui, dans le transhumanisme, attire les hommes spécifiquement ? Est-ce un problème ? Si oui, comment le transhumanisme peut-il mieux prendre en compte les droits et aspirations des femmes ?

Le Michel – café snack brasserie – 20 avenue de la Marseillaise – 67000 Strasbourg

Qu’est-ce que le transhumanisme technoprogressiste ?

Le Transhumanisme est un courant de pensée qui promeut l’amélioration des capacités et de la condition humaine grâce à l’usage de la science et de la technique. Nous considérons que « naturel » n’est pas synonyme de « bon » et que la sanctuarisation du corps humain ne cause plus de problème qu’elle n’en résout.

Le Transhumanisme Technoprogressiste, dont se revendique l’AFT, promeut en plus l’égal accès et le contrôle démocratique de ces sciences et techniques, ainsi que la prise en compte des enjeux écologiques/sociaux qui leur sont liés.

