Débat : Élection 2022 ; Qui propose le progrès pour tous ? Le Michel café brasserie, 9 avril 2022 16:00, Strasbourg.

Le futur sera Transhumaniste ou ne sera pas !

Débat : Élection 2022 ; Qui propose le progrès pour tous ?

Le Transhumanisme dispose-t-il d’une option électorale pour le 10 avril 2022 ?

Les élections nous permettent de nous pencher sur l’aspect politique du transhumanisme.

Le transhumanisme est-il de droite ou de gauche ?

Peut-il seulement être situé sur cet axe ?

Lequel ou laquelle des 12 candidat(e)s est le plus transhumaniste ?

Durant ce débat, découvrez l’AFT afin d’agir pour que les options Transhumanistes comme le droit à l’amortalité soit accessible pour tous, notamment via le logiciel libre et les technologies en Open Source.

En plus du débat, il y aura un Quiz ludique sur les objectifs du Transhumanisme.

Venez discuter avec des H+ (Transhumaniste version Technoprogressiste)

Plutôt que de méconnaitre le sujet via l’opinion réducteurs des médias.

Découvrez par vous-même les objectifs des technoprogressistes.

Si la collapsologie vous déprime, des solutions alternatives existent.

Produire mieux et plus pour tous tout-en préservant l’écosystème.

Pour un assouplissement de la privatisation lorsqu’elle devient un frein à l’innovation, et pour l’Open Source.

L’avenir peut être positif ici ou ailleurs.

Sauver la Terre tout en conquérant le Cosmos.

Venez en discuter avec les membres locaux de l’Association Française Transhumaniste.

AFT : Association qui promeut le technoprogressisme, un transhumanisme Open Source pour une société ou le progrès sera au service de tous.

Agissez sinon l’obsolescence (vieillesse=maladie) vous tuera.

Un roll-up au logo de l’AFT sera visible pour signaler notre présence.

Vive le progrès pour tous.

Contacts :

technoprogstrasbourg@gmail.com

https://transhumanistes.com/

Vous voulez vivre jeune en restant en bonne santé ? La démocratie est votre objectif de société ? Vous espérez que les fruits du progrès soient en accès pour tous ? Vous souhaitez que perdure l’Occident progressiste (sans obligation d’avaliser les dérives sociétales que promeut l’idéologie mondialiste) ? Découvrez l’AFT67.

