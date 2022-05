Débat : Crise sociale et écologique : Le salut ne viendra pas du bioconservatisme ! Le Michel café brasserie Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Débat : Crise sociale et écologique : Le salut ne viendra pas du bioconservatisme ! Le Michel café brasserie, 11 juin 2022 16:00, Strasbourg. Samedi 11 juin, 16h00 Sur place Entrée libre technoprogstrasbourg@gmail.com Café-débat organisé par l’AFT67. Les propositions politiques des réfractaires au progrès (que l’on nomme bioconservateur versus Technoprogressiste), ne sauveront pas l’humanité. Bien au contraire. Débat : Crise sociale et écologique : Le salut ne viendra pas du bioconservatisme !

De jeunes diplômés d’AgroParisTech ont récemment fait le buzz en proclamant que la technologie est en soi la cause de la crise sociale et écologique que nous traversons. Il n’en n’est rien. Le Transhumanisme Technoprogressiste est au contraire la meilleure réponse à ces crises.

Samedi 11 juin 2022 de 16h à 18h.

Le Michel – café snack brasserie

20 avenue de la Marseillaise – 67000 Strasbourg

(Tram E arrêts République ou Gallia)

Entrée libre – Venez débattre avec vos ami(e)s.

Le Transhumanisme est un courant de pensée qui promeut l’amélioration des capacités et de la condition humaine grâce à l’usage de la science et de la technique. Le progrès pour tous via démocratie concrète

https://transhumanistes.com/

technoprogstrasbourg@gmail.com Le Michel café brasserie 20 Avenue de la Marseillaise 67000 Strasbourg Krutenau Bas-Rhin samedi 11 juin – 16h00 à 18h00

Détails Heure : 16:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Le Michel café brasserie Adresse 20 Avenue de la Marseillaise Ville Strasbourg Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville Le Michel café brasserie Strasbourg Departement Bas-Rhin

Le Michel café brasserie Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Débat : Crise sociale et écologique : Le salut ne viendra pas du bioconservatisme ! Le Michel café brasserie 2022-06-11 was last modified: by Débat : Crise sociale et écologique : Le salut ne viendra pas du bioconservatisme ! Le Michel café brasserie Le Michel café brasserie 11 juin 2022 16:00 Le Michel café brasserie Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin