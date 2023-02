Conférence : LE COSMISME RUSSE ET LE TRANSHUMANISME Le Michel café brasserie, 18 mars 2023 16:00, Strasbourg.

Une conférence pour découvrir la version russe (spirituelle) du transhumanisme Samedi 18 mars, 16h00 1

Café-Conférence-Débat : organisé par l’AFT67 à Strasbourg

LE COSMISME RUSSE ET LE TRANSHUMANISME

Il s’agira des origines du cosmisme russe, de ses postulats ainsi que de ses principaux idéologues (V. Vernadski, C. Tsiolkovski, N. Fiodorov, etc.). On va s’interroger sur les rapports entre le transhumanisme d’aujourd’hui et le cosmisme russe. Conférencière : Zoubovitch Olga.

Docteur ès lettres, professeur de russe (lycée International des Pontonniers).

Olga explicitera :

o le cosmisme et le cosmisme russe

o les trois principaux courants du cosmisme russe

o le cosmisme russe est-il un précurseur du transhumanisme ?

Samedi 18 Mars 2023 de 16h à 18h

Le Michel, Café-Snack-Brasserie

20 Avenue de la Marseillaise – 67000 Strasbourg

(Tram E arrêts République ou Gallia)

ENTRÉE LIBRE

Le Transhumanisme version Technoprogressiste de l’AFT Technoprog est un courant de pensée qui promeut l’amélioration des capacités et de la condition humaine grâce à l’usage de la science et de la technique en tenant compte des enjeux sociaux, écologiques et démocratiques.

