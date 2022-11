Conférence/débat : Isaac Asimov, les lois de la robotique et Transhumanisme ? Le Michel café brasserie Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Conférence/débat : Isaac Asimov, les lois de la robotique et Transhumanisme ? Le Michel café brasserie, 10 décembre 2022 16:00, Strasbourg

Isaac Asimov nous réserva une surprise ; il fut Transhumaniste avant que cela ne soit à la « »mode » » et nous vous expliquerons pourquoi. Conférence/débat : Isaac Asimov, les lois de la robotique et Transhumanisme ?

Le transhumanisme et la science-fiction sont proches par une vision

très orientée vers le futur. Étant un des maîtres de la science-fiction

et fondateur de celle que l’on connaît de nos jours, nous allons

discuter de l’aspect transhumaniste de son œuvre.

Samedi 10 décembre 2022 de 16h à 18h LE MICHEL CAFÉ SNACK BRASSERIE

20 Avenue de la Marseillaise – 67000 STRASBOURG

(Tram E arrêts République ou Gallia)

Le transhumanisme est un courant de pensée qui promeut l'amélioration des capacités et de la condition humaine grâce à l'usage de la science & techniques tout en tenant compte des enjeux sociaux, écologiques et démocratiques. Le progrès nous sauvera sous condition que le peuple ne soit pas absent des prises de décisions. Impliquez-vous (en exigent/appliquant vos droits de citoyen) ou demain sera dystopique. Ne soyez pas « »passif » » en attendant que le positif l'emporte, car l'avenir ne sera pas forcément aussi extraordinaire qu'Asimov ne le narra.

