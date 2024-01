Conférence : Le Transhumanisme et l’exploration spatiale dans l’art Le Michel café brasserie Strasbourg, samedi 20 janvier 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-20 16:00

Fin : 2024-01-20 19:00

Lisa Coconier explicitera l’art vestimentaire Transhumaniste Samedi 20 janvier, 16h00 1

La section strasbourgeoise AFT67 de l’Association Française Transhumanisme Technoprog vous présente ses meilleurs vœux pour 2024.

Nous organisons une conférence sur le thème suivant :

Le Transhumanisme et l’exploration spatiale dans l’art

La fusion du transhumanisme et de l’exploration spatiale offre un terrain fertile pour l’expression artistique, transcendant les frontières de la mode. Cette présentation explorera la manière dont les concepts futuristes et les avancées technologiques influencent la création de vêtements, fusionnant l’esthétique humaine avec des éléments cosmiques. Nous plongerons dans l’impact de cette symbiose sur l’industrie de la mode, et comment ces idées novatrices inspirent des expressions artistiques uniques, allant de la mode aux installations visuelles.

La présentation se déroulera selon le plan suivant :

• Introduction aux concepts clés

• La symphonie entre le transhumanisme et la mode spatiale

• Perspectives futures et conclusion

Accès des 16h (profitez-en pour découvrir nos thématiques) toutefois la conférence débutera vers 17h30 (pour finir probablement avant 19h soit à la fermeture du café Michel).

Le Michel Café Brasserie

20 Avenue de la Marseillaise — 67100 Strasbourg

(Tram C ou E arrêt République ou Gallia)

Entrée libre !

Il est néanmoins conseillé de s’inscrire sur Eventbrite afin que nous puissions estimer le nombre de curieux et nous organiser en fonction.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-debat-strasbourg-transhumanisme-et-exploration-spatiale-792591571727?aff=oddtdtcreator

Vous nous trouverez au fond du café, à côté du roll-up aux couleurs de l’AFT Technoprog.

Pour toutes questions, contactez-nous à l’adresse technoprogstrasbourg@gmail.com

Au plaisir de vous rencontrer !

Le Michel café brasserie 20 Avenue de la Marseillaise Krutenau Strasbourg 67000 Bas-Rhin