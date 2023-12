Convivialité (libre débat) Transhumaniste Le Michel café brasserie Strasbourg, 16 décembre 2023, Strasbourg.

Convivialité (libre débat) Transhumaniste Le Michel café brasserie Strasbourg Samedi 16 décembre, 16h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2023-12-16 16:00

Fin : 2023-12-16 18:00

Libre débat thématiques Transhumanistes. Venez dire votre opinion, nous vous répondrons sans langue de bois ! Samedi 16 décembre, 16h00 1

https://transhumanistes.com/

Bonjour à toutes et tous,

La section strasbourgeoise de l’Association Française Transhumanisme Technoprog organise un café-débat pour le mois de décembre.

Convivialité (libre débat) Transhumaniste

En ce mois de fêtes de fin d’année, pas de thèmes précis. Place en priorité à la convivialité. Venez nous parler de ce qui vous intéresse…ou vous inquiète ! Qu’il s’agisse d’intelligence artificielle, d’augmentation humaine, d’amortalité, ou des aspects politiques et sociaux des nouvelles technologies, les transhumanistes strasbourgeois seront ravis de discuter ou de débattre avec vous.

C’est aussi l’occasion de partager un moment convivial près du centre-ville de Strasbourg.

Samedi 16 Décembre 2023

À partir de 16h

Le Michel Café Brasserie

20 Avenue de la Marseillaise

67000 Strasbourg

(Tram C ou E arrêt République ou Gallia)

Entrée libre !

Il est néanmoins conseillé de s’inscrire sur Eventbrite afin que nous puissions estimer le nombre de curieux et nous organiser en fonction. => https://www.eventbrite.fr/e/billets-cafe-debat-transhumaniste-a-strasbourg-decembre-2023-themes-libres-771195956867

Vous nous trouverez au fond du café, à côté du roll-up aux couleurs de l’AFT Technoprog.

Pour toutes questions, contactez-nous à l’adresse technoprogstrasbourg@gmail.com

Au plaisir de vous rencontrer !

Groupe local strasbourgeois de l’AFT-Technoprog

Le Michel café brasserie 20 Avenue de la Marseillaise Krutenau Strasbourg 67000 Bas-Rhin