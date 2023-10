Conférence : ELON MUSK, APÔTRE DU TRANSHUMANISME ? Le Michel café brasserie Strasbourg, 18 novembre 2023 16:00, Strasbourg.

Elon Musk est-il en faveur de l'amortalité ? Serons-nous tous des pantins avec la puce Neuralink ? Son robot Optimus va-t-il être un danger ? L'IA version Musk sera-t-elle profitable pour tous ?

https://transhumanistes.com/

Bonjour à tous,

La section strasbourgeoise AFT67 de l’Association Française Transhumanisme Technoprog organise une conférence sur le thème suivant :

ELON MUSK, APÔTRE DU TRANSHUMANISME ?

Elon Musk est souvent présenté dans les médias comme transhumaniste, malgré qu’il ne se soit jamais identifié comme tel. Pourtant, Musk ne fait pas l’unanimité dans nos milieux. Qu’en est-il vraiment ? Quels sont vraiment ses projets, et dans quelle mesure ces projets se rapprochent-ils de notre vision politique à nous, transhumanistes revendiqués ? Doit-on le craindre ou le célébrer ? Venez en débattre avec de vrais transhumanistes — qui ne sont pas tous d’accord entre eux à son sujet !

Nous aborderons :

• Les différents projets fondés, financés, ou dirigés par Elon Musk (OpenAI, Neuralink, SpaceX, Tesla, etc…) ;

• Les opinions politiques d’Elon Musk, et leur degré de compatibilité avec notre transhumanisme technoprogressite ;

• Plus globalement, les relations réelles et supposées entre le courant transhumaniste et les milliardaires de la tech.

Samedi 18 Novembre 2023 de 16h à 18h

Le Michel, café, snack, brasserie

20 Avenue de la Marseillaise – 67000 Strasbourg

(Tram E arrêt République ou Gallia)

ENTRÉE LIBRE

Vous nous trouverez au fond du café, à côté du roll-up aux couleurs de l’AFT Technoprog.

Le Michel café brasserie 20 Avenue de la Marseillaise Krutenau Strasbourg 67000 Bas-Rhin