Samedi 14 octobre, 16h00

https://www.eventbrite.fr/e/billets-amortalite-aspects-scientifiques-politiques-societales-et-ethiques-725612997007?aff=oddtdtcreator

https://www.eventbrite.fr/e/billets-amortalite-aspects-scientifiques-politiques-societales-et-ethiques-725612997007?aff=oddtdtcreator La section strasbourgeoise AFT67 de l’Association Française Transhumanisme Technoprog organise une conférence sur le thème suivant :

Conf titre : Amortalité : aspects scientifiques ; conséquences politiques, sociétales et éthiques.

L’amortalité, c’est-à-dire l’absence de vieillissement, ce n’est pas pour tout de suite. Mais est-ce scientifiquement possible ? Si oui, comment ? Quelles sont les pistes actuelles ? Et surtout, à quoi ressemblerait une société sans vieillissement ?

Nous aborderons :

• La biologie de la sénescence (vieillissement)

• Les pistes existantes pour augmenter radicalement notre durée de vie en bonne santé

• Les aspects éthiques de l’amortalité

• Les conséquences potentielles d’ordre politiques, économiques, sociales, d’une amortalité généralisée.

Samedi 14 octobre 2023 de 16h à 18h

Le Michel ; Café, Snack, Brasserie

20 Avenue de la Marseillaise – 67000 Strasbourg

(Tram E ; non loin entre l’arrêt République ou Gallia)

Entrée libre

Vous trouverez l'AFT67 au fond du café, à côté du roll-up aux couleurs de l'AFT Technoprog.

