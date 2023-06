L’ÉDUCATION TRANSHUMANISTE : LA CLÉ POUR UN AVENIR MEILLEUR. Le Michel café brasserie Strasbourg, 17 juin 2023 16:00, Strasbourg.

L’ÉDUCATION TRANSHUMANISTE : LA CLÉ POUR UN AVENIR MEILLEUR. Le Michel café brasserie Strasbourg Samedi 17 juin, 16h00

Le type d’éducation façonnera l’adulte de demain. Samedi 17 juin, 16h00 1

https://www.eventbrite.fr/e/billets-leducation-transhumaniste-la-cle-pour-un-avenir-meilleur-648456188917

Café-débat organisé par l’AFT 67 à Strasbourg

# 50

L’ÉDUCATION TRANSHUMANISTE : LA CLÉ POUR UN AVENIR MEILLEUR.

Nous aborderons :

• Les avancées récentes de la technologie de l’intelligence artificielle et de la réalité virtuelle qui permettent de produire des méthodes d’apprentissage plus efficaces

• Les considérations éthiques et juridiques liées à l’éducation du futur

• Les perspectives de la recherche sur les impacts écologiques et sociaux de la modification de notre système éducatif actuel

Samedi 17 Juin 2023 de 16h à 18h

LE MICHEL CAFÉ SNACK BRASSERIE

20 Avenue de la Marseillaise – 67000 STRASBOURG

(Tram E arrêts République ou Gallia)

ENTRÉE LIBRE

Le transhumanisme est un courant de pensée qui promeut l’amélioration des capacités et de la condition humaine grâce à l’usage de la science et de la technique en tenant compte des enjeux sociaux, écologiques et démocratiques.

Le Michel café brasserie 20 Avenue de la Marseillaise Krutenau Strasbourg 67000 Bas-Rhin