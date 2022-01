Conférence : « Faites des enfants, la science améliorera leur vie ! » Le Mandala Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Conférence : « Faites des enfants, la science améliorera leur vie ! » Le Mandala, 4 mars 2022 20:00, Strasbourg. Vendredi 4 mars, 20h00 Sur place Gratuit Technoprogstrasbourg@gmail.com Combattre la dépopulation qui menace l’occident. Solutions concrètes avec bon usage de l’eugénisme. Conférence/débat : « Faites des enfants ; la science améliorera leur vie ! »

En parallèle/complément du Forum Européen de la Bioéthique à Strasbourg

L’AFT67 ainsi que l’AFT Technoprog via Didier Coeurnelle (vice-président de l’Association Française Transhumaniste Technoprog), tiendront une conférence/débat : « Faites des enfants ; la science améliorera leur vie ! Technoprogressisme. Un monde sans enfant ou avec des enfants plus respectés et moins nombreux ? »

Chaque auditeur (ainsi que potentiel débatteur en fin de conférence) recevra un quiz explicitant le transhumanisme à la Française.

Le vendredi 4 février 2022 à partir de 20 h dans la salle de réunion du restaurant Le Mandala au 14 Rue du Faubourg-de-Saverne, 67000 Strasbourg.

Accès gratuit, mais pass sanitaire/vaccinal obligatoire. Possibilité de poursuivre le débat durant le repas (après 21 h, mais repas non offert) sur place avec Didier ainsi qu’avec les membres de l’AFT67.

Au-delà de l’avenir des enfants, découvrez les multiples thématiques Transhumanistes. Le Mandala 14 Rue du Faubourg-de-Saverne, 67000 Strasbourg 67003 Strasbourg Krutenau Bas-Rhin vendredi 4 mars – 20h00 à 21h00

