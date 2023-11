Mehdi Djaadi – Coming Out (Tournée) LA SCENE DE STRASBOURG, 15 décembre 2023, STRASBOURG.

Mehdi Djaadi – Coming Out (Tournée) LA SCENE DE STRASBOURG. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 20:00 (2023-11-17 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros.

DÉJÀ PLUS DE 50 000 SPECTATEURS ! Nommé aux Molières 2023 dans la catégorie « Seul(e) en scène » Un « coming-out » spirituel, inédit et inhabituel, voilà le spectacle dans lequel nous invite à plonger Mehdi Djaadi. Grandir dans un quartier populaire, arrêter l’école à 15 ans, tomber dans la délinquance, la drogue, dormir dans la rue. Et croire en ses rêves, devenir acteur. Dans ce seul-en-scène, Mehdi nous raconte son parcours hors du commun : ses origines, son histoire, mais aussi sa foi à rebours des temps présents, lui le musulman devenu chrétien mais qui ne renie rien. Il suit son chemin avec un regard sans concession et une parole libre, reconnaissante et finalement rassembleuse. Son public : le spectateur ouvert qui prend le risque d’être déplacé ! Après avoir présenté ce spectacle en Avignon et joué à guichets fermés successivement au Théâtre Montmartre Galabru, au Petit Montparnasse, au Théâtre Tristan Bernard et à la Cigale… il a foulé les planches du mythique Olympia en juin 2023 pour fêter sa nomination au Molière du meilleur seul.e en scène, 4 ans jour pour jour après le démarrage de «Coming out ». Découvrez le parcours atypique de ce comédien talentueux, décidément né sous une bonne étoile ! Mehdi Djaadi

Votre billet est ici

LA SCENE DE STRASBOURG STRASBOURG 1 Rue Lafayette 67100

29.0

EUR29.0.

Votre billet est ici