H Jeunecrack – Tournée LA MAISON BLEUE, 17 novembre 2023, STRASBOURG.

H Jeunecrack – Tournée LA MAISON BLEUE. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:00 (2023-11-11 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

H JeuneCrack est un artiste pluriel : auteur, interprète, compositeur. Il grandit en cultivant sa passion pour le hip-hop : écrivant des rimes dans ses cahiers d’école et s’essayant à ses premiers freestyles. 100% indépendant, il mélange ses influences rap, jazz, soul, chanson française, pour produire une musique atypique et personnelle. Véritable touche-à-tout, le Jeune Crack fait donc ses classes dans son coin, expérimentant jusqu’à trouver la bonne recette et finit par sortir son premier EP solo « 1er Cycle » en mars 2021. Entrecoupée notamment par des projets communs (« Puzzle Musique », « Mauvaise Musique », « Cactus Musique »), cette série de Cycles, fil rouge de sa jeune discographie, sera complétée par ses « 2ème » et « 3ème » volets en janvier et octobre 2022. En mai, il aura même eu l’occasion de performer lors de son freestyle chez Grünt accompagné de son équipe Opale Système, Mairo, Beamer, ou encore Winnterzuko. La fin de la trilogie sera marquée par une première date parisienne symbolique au FGO Barbara en octobre et le clip de « L’éther ». Il clôturera l’année 2022 en introduisant le projet d’abel31 avec le titre « 10 balles ». Parallèlement aux sorties de ses morceaux, H JeuneCrack parfait donc sa technique scénique. Trois mois plus tard, après une date parisienne complète, il vient nourrir sa réputation en live lors de son doublet en janvier 2023 : Deux Maroquinerie sold-out en moins de 6 heures qui marqueront un avant et un après pour ce jeune rappeur de 21 ans. Très productif, il s’est rapidement attelé à la suite. La trilogie des Cycles étant terminée, il décide de dévoiler une première mixtape le 26 mai 2023. Comme un symbole, « MATIÈRE PREMIÈRE » concrétise l’essai, et il continue de dérouter avec une proposition bien à lui. Le single « Présidentiel flow » dénote aussi bien par son choix de production que par son clip, réalisé par Saby, et par des lignes bien choisies, toujours avec beaucoup d’autodérision. Le style s’affine, l’énergie est là, et H JeuneCrack affirme sa place dans l’univers rap francophone sans concession. L’industrie, les médias, tout comme le public saluent ses rimes et sa prestance, qu’il mettra en avant lors d’une tournée de festivals cet été avec des passages décisifs à Paris (We Love Green), Dour, Montreux… une année qui ne fait que commencer pour le « Jeune Crack ». * Les prix indiqués n’incluent pas l’adhésion de 2 € à l’Affranchi à régler une fois par an

Votre billet est ici

LA MAISON BLEUE STRASBOURG 3 Rue de Guebwiller 67100

24.0

EUR24.0.

