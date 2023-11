Bekar LA LAITERIE – GRANDE SALLE, 5 avril 2024, STRASBOURG.

MEDIATONE (R-2021-003037/003039) en accord avec Arachnée Productions présente : ce concert. BEKAR Dans les croyances populaires, on associe souvent l’orage à un phénomène plus puissant que l’Homme. Un déchaînement du ciel face auquel on ne peut en apparence rien faire. Pour s’en protéger, le rappeur BEKAR a pourtant décidé de faire autrement : affronter ses peurs et ses douleurs, pour mieux traverser la tempête. Depuis son plus jeune âge, cet artiste de 25 ans originaire de Roubaix vogue en effet entre sa passion pour la musique et un schéma de vie marqué par des turbulences. Élevé au sein d’une famille aux relations parfois complexes, mais porté par une envie constante de prouver sa vraie valeur, il était maintenant temps pour Bekar de franchir un cap. Et cela passe par “Plus fort que l’orage”, un premier album pour raconter le quotidien doux-amer dans lequel navigue le jeune rappeur lillois depuis 25 ans. Plus fort que l’orage, mais aussi plus courageux face à sa propre douleur, Bekar prend le pari d’affronter ses démons sur son premier album tout en s’ouvrant à de nouvelles sonorités, sans pour autant se travestir. Au volant de son destin et de ses souvenirs, la route qu’il emprunte y est à la fois réconfortante et parfois amère, pleine de virages et d’espoirs, mais aussi tournée vers l’avenir. Comme un remède pour finalement mieux affronter la foudre. Pour lui, et pour ceux qui l’écoutent.première partie : EDGGAR Provocateur au grand cœur, EDGGAR nous deìvoile sa dualiteì en toute douceur. Un avion contraint aÌ l’amerrissage, un bateau qui eìchappe au naufrage, c’est la finesse qui se lance aÌ l’abordage, d’une musicaliteì tant profonde qu’eìclectique. Tanto?t piquant, tanto?t comique, la simpliciteì n’a jamais eìteì aussi chic que dans sa musique. Bekar

LA LAITERIE – GRANDE SALLE STRASBOURG 13, rue du Hohwald 67000

