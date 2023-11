Dionysos « L’Extraordinarium » LA LAITERIE – GRANDE SALLE, 20 mars 2024, STRASBOURG.

Dionysos « L’Extraordinarium » LA LAITERIE – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2024-03-20 à 20:00 (2024-02-14 au ). Tarif : 37.0 à 37.0 euros.

La Belle Électrique PLATESV-D-2022-005154 / 005155 / 00515 présente en accord avec Zouave Dionysos revient à ses premiers amours rock n’roll pour fêter ses 30 ans ! Plus qu’un concert, c’est un véritable spectacle de rock n’roll à 360 degrés incluant chansons et mise en scène des personnages emblématiques de l’histoire du groupe. De la magie, de l’adrénaline, de l’émotion et des (invités) surprises ! Tout l’univers de Dionysos revisité, plus exactement augmenté car le spectacle comprendra également de nouvelles chansons, histoires et spin-off de personnages. Comment le Jack de la mécanique du cœur est devenu le Giant Jack de Monsters in love ? Le retour du Jedi aura-t-il bien lieu ? Vous le saurez en visitant l’Extraordinarium de Dionysos sur la scène de La Belle Électrique de Grenoble le 14 février 2024. Dionysos

Votre billet est ici

LA LAITERIE – GRANDE SALLE STRASBOURG 13, rue du Hohwald 67000

37.0

EUR37.0.

