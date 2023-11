Madball « Rebellion Tour March 2024 » + Scowl + The Chisel + Sunami + Guest LA LAITERIE – GRANDE SALLE Catégories d’Évènement: 67000

Strasbourg Madball « Rebellion Tour March 2024 » + Scowl + The Chisel + Sunami + Guest LA LAITERIE – GRANDE SALLE, 4 mars 2024, STRASBOURG. Madball « Rebellion Tour March 2024 » + Scowl + The Chisel + Sunami + Guest LA LAITERIE – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2024-03-04 à 18:00 (2024-03-04 au ). Tarif : 28.0 à 28.0 euros. Artefact PRL en accord avec Rage Tour présente MADBALL « REBELLION TOUR MARCH 2024 » + + SCOWL +THE CHISEL + SUNAMI + MINDWAR Hardcore Punk Festival Ouverture des portes: 17h30 début 1ère partie: 18h00 Madball Madball Votre billet est ici LA LAITERIE – GRANDE SALLE STRASBOURG 13, rue du Hohwald 67000 28.0

EUR28.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: 67000, Strasbourg Autres Lieu LA LAITERIE - GRANDE SALLE Adresse 13, rue du Hohwald Ville STRASBOURG Departement 67000 Lieu Ville LA LAITERIE - GRANDE SALLE latitude longitude 48.57589864250682;7.7290538919955205

LA LAITERIE - GRANDE SALLE STRASBOURG 67000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/