Tesseract + Unprocessed + The Callous Daoboys LA LAITERIE – GRANDE SALLE, 25 janvier 2024, STRASBOURG.

Veryshow Productions (L-R-20-9379 / L-R-20-0663) présente TESSERACT+ UNPROCESSED + THE CALLOUS DAOBOYS Alors que le temps avance inexorablement, la capacité de la musique à capturer l’instant reste sa caractéristique la plus importante. Cinq ans après la sortie de leur dernier album studio, les titans britanniques du metal progressif TesseracT ont atteint le moment le plus important et le plus créatif de leur carrière à ce jour. Audacieux, ambitieux et complet, « War Of Being » est un album qui pourrait tout changer. Formé en 2003, TesseracT est considéré à juste titre comme un groupe pionnier. Depuis qu’ils ont ébloui le monde avec leur premier album « One » en 2011, ils ont été le fer de lance d’un mouvement aventureux et créatif unique qui a élargi le vocabulaire du metal au-delà de toute mesure. Bien que régulièrement crédités comme instigateurs du sous-genre « djent », les cinq britanniques ont depuis longtemps transcendé ces associations et sont désormais largement reconnus comme l’un des groupes les plus authentiquement progressifs et uniques de la planète. Des complexités majestueuses de « One » et du crunch doux-amer et mélodique d’« Altered State » en 2013, à l’éclat expérimental de « Polaris » et au tech-trip impitoyable de « Sonder » en 2018, TesseracT s’est toujours démarqué de la concurrence, tout en forgeant un monde musical et lyrique qui lui est propre. Entre-temps, ils se sont imposés comme un groupe de scène très puissant, avec d’innombrables concerts acclamés et des participations à des festivals sur plusieurs continents Avance rapide jusqu’en 2023 : Daniel Tompkins (chant), Acle Kahney (guitare), James Monteith (guitare), Amos Williams (basse) et Jay Postones (batterie) ont achevé l’écriture de leur cinquième album. TesseracT est de retour, fort d’une collection de nouvelles musiques hypnotiques et idiosyncrasiques. Tesseract

LA LAITERIE – GRANDE SALLE STRASBOURG 13, rue du Hohwald 67000

32.0

EUR32.0.

