Punish Yourself « Kali-Yu-Glam Tour » + 1ère Partie LA LAITERIE – GRANDE SALLE, 14 décembre 2023, STRASBOURG.

Punish Yourself « Kali-Yu-Glam Tour » + 1ère Partie LA LAITERIE – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-12-14 à 20:00 (2023-12-14 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Artefact PRL présente Cyberpunk Métal Industrial Ouverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00 Quand Punish Yourself a démarré en 1993, personne dans le groupe n’aurait imaginé que trente ans, une dizaine d’albums et des centaines de concerts plus tard le groupe serait toujours sur la route. Et pourtant en 2023 le gang de zombies fluos est toujours là avec son mélange guitares + électronique + show visuel, et plus en forme que jamais. Un cocktail à la recette constamment réimaginée : après l’album Spin The Pig (2017) et son Pig Data Tour, qui mettaient au centre du chaos les influences punk-hardcore et metal-indus, puis l’arrivée d’un nouveau batteur (Mathys Dubois, marteleur chez Treponem Pal ou Blackstrobe, excusez du peu…), le groupe démarre 2023 avec un EP/mini-album, DEATH GLAM X X I I I et le KALI – YU – GLAM Tour. Glam ? En trois décennies, le monstre Punish Yourself n’a jamais caché sa fascination obsessionnelle pour le style – de sa version rock’n’roll décadente des 70’s à ses avatars post-punk des 80’s, en passant par le Rocky Horror Show – sans jamais s’y attaquer aussi radicalement. Une attaque au rasoir, frontale, destructurée, en un mot : apocalyptique. © Base Productions Punish Yourself Punish Yourself

LA LAITERIE – GRANDE SALLE STRASBOURG 13, rue du Hohwald 67000

22.0

EUR22.0.

