FEAR FACTORY +BUTCHER BABIES+IGNEA+GHOSTS OF… LA LAITERIE – GRANDE SALLE, 26 novembre 2023, STRASBOURG.

FEAR FACTORY +BUTCHER BABIES+IGNEA+GHOSTS OF… LA LAITERIE – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-11-26 à 17:30 (2023-11-26 au ). Tarif : 34.0 à 34.0 euros.

Artefact PRL en accord avec Base Productions FEAR FACTORY + BUTCHER BABIES + IGNEA + GHOSTS OF ATLANTIS Industrial Groove Métal ouverture des portes: 17h00 début 1ère partie: 17h30 Réédition avec bonus de « Re-Initialized » et de « Mechanize » disponible le 23 juin 2023 ! et dernier album « Recoded » disponible depuis le 28 octobre 2022. Ni de débrayage ni faillite dans l’usine de la peur, les chaînes tournent à plein et la production de métal vénéneux va bon train. On en veut pour preuve ces évènementielles dates montées par le service export et qui redonnent les honneurs de l’actualité à cette formation de plus de 30 ans d’âge, engagée dans l’exploration enragée du rapport homme-machine et qui aura défini en partie les contours de la lignée mondiale de métal industriel. Le groupe, toujours mené par Dino Cazares, emmenera pour cette tournée exeptionnelle dans son sillon métallurgique les californiens groovy métal de Butcher Babies et les ukrainiens melodic metal de Ignea qui viendront présenter leur nouvel album « Dreams Of Lands Unseen » !

Votre billet est ici

LA LAITERIE – GRANDE SALLE STRASBOURG 13, rue du Hohwald 67000

34.0

EUR34.0.

Votre billet est ici