Delgres LA LAITERIE – CLUB, 6 mars 2024, STRASBOURG.

Delgres LA LAITERIE – CLUB. Un spectacle à la date du 2024-03-06 à 20:00 (2024-03-06 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

Artefact PRL présente Power Blues Rock Créole Ouverture des portes: 19h30 début 1ère partie: 20h00 Après leur album « 4:00 AM » sorti en 2021 et la tournée qui s’en est suivi, Delgres viendra de nouveau défendre son blues-rock sur scène en 2024. Un jour, autour de Pacal Danaë – six cordes de Gilberto Gil, Peter Gabriel, Youssou Ndour, Laurent Voulzy, se jambalaya Delgrès power trio méticuleux et libre. Au cœur de cette boucanerie harmonique, il y a l’écho du Gwo Ka – le son roots de son île des Antilles, il y a la rencontre avec cette guitare dobro devenue signature et par elle, il y a ce blues de Guadeloupe qui, d’une note, s’accroche au Delta et à ses fantômes de crossroads, il y a Baptiste Brondy (Lo’Jo, etc.) le batteur, qui joue comme « un souffle », il y a Rafgee dont le tuba-soubassophone cabossé par la vie pousse de poumonnesques lignes de basse, il y a « la soul des Touaregs, celle de John Lee Hooker ou des Black Keys » et il y a ce patronyme choisi en hommage à de Louis Delgres, romanesque héros de la lutte contre l’esclavage en Guadeloupe. Delgres

Votre billet est ici

LA LAITERIE – CLUB STRASBOURG 13, rue du Hohwald 67000

24.0

EUR24.0.

Votre billet est ici