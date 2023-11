Bandit Bandit – Tournée 2023 – 2024 LA LAITERIE – CLUB Catégories d’Évènement: 67000

Bandit Bandit – Tournée 2023 – 2024 LA LAITERIE – CLUB, 15 décembre 2023, STRASBOURG. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 20:00. Tarif : 18.8 à 18.8 euros. le Rockstore lic L-R-20-8695 présente Le rock, mais plus encore. Révélé il y a quelques saisons grâce au potentiel abrasif de ses riffs, le duo impose sa stylistique musicale pour le moins singulière dans l'hexagone, ainsi qu'une aisance insolente à manier la langue française, grâce à son épatant premier album, ils reviennent aujourd'hui avec plusieurs singles qui annonce un nouvel album à venir ! Bandit Bandit: un duo, un duel… à quatre pour un, naïveté lettrée, Français ou Anglais, aimants ou amants et autres symétriques paradoxes. LA LAITERIE – CLUB STRASBOURG 13, rue du Hohwald 67000

