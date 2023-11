Dream Wife + Guest LA LAITERIE – CLUB Catégorie d’Évènement: Strasbourg Dream Wife + Guest LA LAITERIE – CLUB, 10 novembre 2023, STRASBOURG. Dream Wife + Guest LA LAITERIE – CLUB. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros. Artefact PRL présente Indie Pop Alternative Punk Rock Ouverture des portes: 19h30 début 1ère partie: 20h00 Si les influences de Dream Wife sont souvent rapprochées de groupes tels que Blondie ou Bikini Kill,le groupe de Brighton n’en est pas pour autant une pâle imitation. Avec un regard avisé, le groupe a su développer une esthétique propre qui ne laisse personne indifférent ! Le trio définit sa musique comme du rock résolument pop. Un groupe réputé pour son live féroce et qui défend l’autonomie corporelle. Soyez prêts à succomber au charme de Dream Wife. © Super Dream Wife Dream Wife Votre billet est ici LA LAITERIE – CLUB STRASBOURG 13, rue du Hohwald 67000 16.8

