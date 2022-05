14/12/19 – SPIRAL TRIBE | La Laiterie – Strasbourg | 2 Stages La Laiterie Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

14/12/19 – SPIRAL TRIBE | La Laiterie – Strasbourg | 2 Stages La Laiterie, 14 décembre 2019 23:00, Strasbourg. Samedi 14 décembre 2019, 23h00 Sur place 22€ http://bit.ly/SP23-141219 Un évènement incontournable en terres alsaciennes à ne manquer sous aucun prétexte à l’occasion de la sortie de leur nouvel album « Fugitive Future » ! Initiateur du mouvement Free Party en Europe, le mythique sound-system Spiral Tribe se rassemble le temps d’une nuit pour une date exceptionnelle à Strasbourg le samedi 14 décembre 2019 ! Symbole de liberté et d’une musique sans étiquette, cette tribu légendaire a façonné de ses mains tout un pan de l’histoire des Raves. Pères fondateurs à l’origine de ce mouvement, leur venue laisse présager un trip cosmique sidérant, fusion de l’esprit rave et de la toute-puissance des courants Techno, Tribe, Breakbeat et Hardtek. Un évènement incontournable en terres alsaciennes à ne manquer sous aucun prétexte à l’occasion de la sortie de leur nouvel album « Fugitive Future » ! ————————————————————– ► STAGE SP23 – Originel crew ————————————————————– ▷ CRYSTAL DISTORTION ▷ 69DB ▷ IXINDAMIX ▷ JEFF23 ▷ MICKEY MELTDOWN ————————————————————– ► STAGE LOCAL CREW ————————————————————– ▷ TORN ▷ NOXICO ▷ UNIFORM aka MASTERPHIL b2b FENOMEN ▷ SERGE NEOS ▷ NORBERT TO & DANIELSON ————————————————————– ► VISUAL 3D & DECO ————————————————————– SP23 crew ——- INFOS PRATIQUES ——————————- LA LAITERIE 13 Rue du Hohwald – 67000 Strasbourg 23H00 – 06H00 ———- BILLETTERIE ————————————- ▷ PREVENTE : 22€ (+frais de loc) Lien : http://bit.ly/SP23-TICKETS ▷ SUR PLACE : 25 € —————–FACEBOOK————————————- Plus d’infos sur l’event Facebook : http://bit.ly/SP23-141219 La Laiterie 13 Rue du Hohwald – 67000 Strasbourg 67001 Strasbourg Montagne-Verte Bas-Rhin samedi 14 décembre 2019 – 23h00 à 06h00

