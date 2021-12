Strasbourg La Laiterie Bas-Rhin, Strasbourg 02/04/22 – BORN TO RAVE – LA LAITERIE – STRASBOURG – 2 STAGES – Hardcore – Frenchore – Techno – Hard techno La Laiterie Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

02/04/22 – BORN TO RAVE – LA LAITERIE – STRASBOURG – 2 STAGES – Hardcore – Frenchore – Techno – Hard techno La Laiterie, 2 avril 2022 23:30, Strasbourg. Samedi 2 avril 2022, 23h30 Sur place PREVENTE : 22€ https://vu.fr/BTR22-Strasbourg La tournée Born To Rave fait son grand comeback à Strasbourg le samedi 2 avril ! Préparez-vous à passer une soirée chargée en BPM ! Prêts à faire trembler les terres alsaciennes ? La tournée Born To Rave fait son grand comeback à Strasbourg le samedi 2 avril ! Préparez-vous à passer une soirée chargée en BPM ! Au programme, un line-up explosif composé de têtes d’affiches internationales et nationales de la scène Hard Music, aux côtés d’étoiles montantes régionales prêtes à vous subjuguer ! Deux scènes, sublimées par une scénographie immersive alliant mappings vidéo et projections 3D… Prêts à faire trembler les terres alsaciennes ? ______________BORN TO RAVE________________ FRENCHCORE |HARDCORE | TECHNO | HARD TECHNO

STAGE HARDCORE | FRENCHCORE | HARD TECHNO

___________________________________________ – NOIZE SUPRESSOR [IT]

– ANIME [IT]

– LADY DAMMAGE [ES]

– RADIUM [FR]

– OPHIDIAN [NL]

– PSIKO [FR]

– MR BASSMEISTER [DE]

– WARM UP CONTEST WINNER

STAGE TECHNO | HARD TECHNO

___________________________________________ – PHUTURE TRAXX [DE]

(Co-Founder Big Bang events Germany)

– DJOS’S DAVID [FR]

– FROM THE CRYPT [FR]

– THE SMUGGLER [FR]

– MASTERPHIL [FR]

– FENOMEN [FR] ___________ VISUAL 3D & Mapping _____________

Visual & Motion Design by VJ EYE _____________INFOS PRATIQUES ______________

LA LAITERIE

13 Rue du Hohwald

67000 Strasbourg

23H00 – 06H00 ________________BILLETTERIE__________________ PREVENTE : 22€ (+frais de loc)

Lien : https://vu.fr/BTR22-Strasbourg _________________FACEBOOK__________________

Plus d’infos sur l’événement facebook : https://vu.fr/FB-BTR22Strasbourg La Laiterie 13 Rue du Hohwald – 67000 Strasbourg 67001 Strasbourg Montagne-Verte Bas-Rhin samedi 2 avril 2022 – 23h30 à 23h59

