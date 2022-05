Workshop photo en famille La Chambre, 28 octobre 2020 14:00, Strasbourg.

Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, deux ateliers de pratique photographique d’une demi-journée invitent parents et enfants à partager un moment créatif et complice.

Apprendre la technique et le langage de la photographie, quel que soit son niveau, et utiliser ces acquis pour exprimer sa vision du monde par l’image : telles sont les bases communes des enseignements dispensés par la Kunstschule et La Chambre. Ensemble, elles proposent des ateliers où l’image prend le pas sur la parole, avant d’être discutée en groupe.

Tous les ateliers sont menés par deux intervenants – un.e Français.e et un.e Allemand.e – photographes professionnels bilingues.

→ date : mercredi 28 octobre 2020 pour les 6-10 ans (accompagnés d’un parent)

samedi 30 octobre pour les 11-14 ans (accompagnés d’un parent)

→ horaire : 14h-18h

→ lieu Kunstschule, Kulturhaus Kehl, Am Läger 12

→ sur inscription (30 places)

→ tarif : 10 euros pour duo parent-enfant

