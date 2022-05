Explore / Expose La Chambre Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Explore / Expose La Chambre, 26 octobre 2020 09:00, Strasbourg. 26 octobre – 26 novembre 2020 Sur place 110 euros par enfant https://www.la-chambre.org/jeunepublic/explore-expose/ La Chambre propose aux ados de devenir de vrais apprentis photographes. Pendant les vacances scolaires, ce stage de 5 jours est axé sur la pratique photographique. http://www.la-chambre.orgambre propose aux ados de devenir de vrais apprentis photographes. Pendant les vacances scolaires, ce stage de 5 jours est axé sur la pratique photographique, l’apprentissage de nouvelles technique, l’histoire de la photo et surtout le partage des réalisations. Pour les photographes et scénographes en herbe, l’objectif de ce stage est de produire, penser et monter une exposition sur les murs de l’atelier du regard de La Chambre. L’exposition sera inaugurée le vendredi soir et restera visible durant tout le week-end pour permettre à la famille et aux amis de la découvrir. Un appareil photo numérique est mis à disposition de chaque participant. visuel : La Chambre, atelier des vacances, juillet 2018 — Stage Explore/Expose pour les 11-14 ans

5 jours entiers

du 26.10 au 30.10.20

9h-12h & 14h-17h Tarif : 110 euros

inscription : pedago2@la-chambre.org

