Le 12 septembre, venez profiter avec vos enfants du festival "Grandir en humanité" pour échanger, découvrir et apprendre à vivre et grandir en harmonie avec la nature ! Le festival Grandir en humanité revient pour sa 5ème édition à Strasbourg, le dimanche 12 septembre ! Venez profiter d'un moment festif en pleine nature dans le parc de la Tour Merveilleuse du Schloessel (jardin de l'EHPAD Emmaüs). Cette année, le festival, dédié à la petite enfance, se tient sur le thème des 4 éléments. Ateliers, conférences et spectacle vous proposent d'explorer avec vos enfants notre lien à l'eau, la terre, le feu et l'air. Après ces mois de restrictions, venez prendre un immense bol d'air et goûter à la joie d'être ensemble, en plein air, pour échanger, découvrir et apprendre à vivre et grandir en harmonie avec la nature ! Programme de la journée : 10h – Accueil et ouverture des stands et des ateliers

10h15 – Mot d'accueil par un représentant de la municipalité

11h30 – Premier Agora : Rencontre avec la nouvelle municipalité – Présentation et discussions autour de la qualité de services petite enfance, du respect de l'enfant et de l'environnement (alimentation / qualité de l'air / urbanisme / égalité)

12h30 – Pique-nique collectif : dans un esprit convivial, les familles sont invitées à déposer leurs plats sur la table de partage. Possibilité de passer commandes auprès de traiteurs locaux, comme les Jardins de la Montagne Verte.

14h15 – Spectacle "Nos être chairs" par la compagnie les ZANIMOS

15h30 – Deuxième Agora – La transmission intergénérationnelle

17h – Mot de la fin Des stands et ateliers se tiendront tout au long de la journée ! Informations pratiques Date et lieu : dimanche 12 septembre de 10h à 17h – Jardin de l'EHPAD Emmaüs, 33 rue de la Tour – Koenigshoffen

Entrée gratuite

Accès : entrée par le Parc Naturel Urbain ou par le parking de l'EHPAD Emmaüs

