Conférence/débat : Les végans sont-ils des transhumanistes qui s’ignorent ? Foyer de l’Étudiant Catholique, 12 février 2022 18:00, Strasbourg. Samedi 12 février, 18h00 Sur place Entrée gratuite https://transhumanistes.com/ ne soyez plus woke en venant découvir les conférences de l’AFT Conférence/débat : Les végans sont-ils des transhumanistes qui s’ignorent ? Qu’est-ce que le véganisme et le transhumanisme et en quoi ces deux mouvements sont connectés ? Nous explorerons la nature de sapiens, ses limites, sa morale et imaginerons des futurs enviables pour l’humanité. Au FEC (Foyer de l’Étudiant Catholique, 17 place Saint-Étienne à Strasbourg) salle Pflimlin à 18h le samedi 12 février. Conférencier : Gautier Kihn. Organisateur : AFT67 (Association Française Transhumaniste Alsace). Pour renseignements : technoprogstrasbourg@gmail.com ou via sms : 0695580262 Foyer de l’Étudiant Catholique 17 place Saint-Étienne , 67000 Strasbourg 67000 Strasbourg Krutenau Bas-Rhin samedi 12 février – 18h00 à 19h00

