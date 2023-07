COMMENT LA TECHNOLOGIE PEUT AIDER À PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT. FEC Strasbourg, 22 juillet 2023 15:00, Strasbourg.

Café-débat organisé par l’AFT67 à Strasbourg

COMMENT LA TECHNOLOGIE PEUT AIDER À PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT.

Nous aborderons :

o Les avancées récentes de la technologie en faveur de notre biotope.

o Les considérations éthiques de ces technologies.

o Les perspectives de la recherche pour un avenir positif.

Samedi 22 Juillet 2023 de 15h à 18h

FEC (Foyer Étudiant Catholique). Salle Pflimlin

17 place Saint-Etienne – 67000 Strasbourg

(non loin de l’arrêt) Tram E Gallia

ENTRÉE LIBRE

Le transhumanisme est un courant de pensée qui promeut l’amélioration des capacités et de la condition humaine grâce à l’usage de la science et de la technique en tenant compte des enjeux sociaux, écologiques et démocratiques.

Accès via réservation ou en venant à l’improviste

