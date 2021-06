Strasbourg En ligne Bas-Rhin, Strasbourg STRASBOURG, 30 JUIN : E-JOB DATING POUR LES JEUNES En ligne Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

STRASBOURG, 30 JUIN : E-JOB DATING POUR LES JEUNES En ligne, 30 juin 2021 17:00-30 juin 2021 20:00, Strasbourg. Mercredi 30 juin, 17h00 inscription : https://job.wiz.bi/l3dem, gratuit https://job.wiz.bi/l3dem E-job dating organisé par Wizbii et la Société Générale le 30 juin à Strasbourg. La Société Générale recrutera ses futurs Conseillers Clientèle et Conseillers en gestion de patrimoine lors de cet événement pour l’emploi des jeunes de Strasbourg organisé avec Wizbii. Les postes à pourvoir sont tous des CDI. Afin d’aider davantage de recruteurs à trouver leurs futurs « talents », Société Générale a aussi proposé à une dizaine d’entreprises partenaires implantées dans la région de rejoindre cet événement et contribuer à accélérer le recrutement de jeunes. D’autres postes sont donc proposés (stage, freelance, etc) S’inscrire ici : https://job.wiz.bi/l3dem En ligne Strasbourg 67000 Strasbourg Bas-Rhin mercredi 30 juin – 17h00 à 20h00

