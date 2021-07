Strasbourg En ligne Bas-Rhin, Strasbourg Jobs In Paris En ligne Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Jobs In Paris En ligne, 16 novembre 2021 09:00-16 novembre 2021 18:00, Strasbourg. 16 – 18 novembre Gratuit et accessible à tous quel que soit le niveau d’étude et d’expérience. https://www.jobsin.fr ➡ Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une formation, d’un stage ou d’une alternance ? Rendez-vous du 16 au 18 novembre 2021 sur Jobs In Strasbourg, le salon emploi 100% virtuel ! ? ➡ Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une formation, d’un stage ou d’une alternance ? Participez à Jobs In Strasbourg, LE salon emploi 100% virtuel qui vous permet de trouver votre future activité professionnelle. ? Du 16 au 18 novembre, venez consulter les offres d’emploi et de formation proposées & échanger en live avec les Recruteurs. Pour participer ? Rien de plus simple !

1- Rendez-vous sur www.jobsin.fr

2- Préparer son profil et renseigner son CV

6- Échanger avec les recruteurs dès le mardi 16 novembre ! ➡ Vous êtes recruteur ou organisme de formation et souhaitez participer au salon ? Contactez l’agence au 04 28 38 49 15 ou rendez-vous sur Digit’all Events ! A vos CV ! Bonne chance à toutes et à tous. En ligne Strasbourg 67000 Strasbourg Bas-Rhin mardi 16 novembre – 09h00 à 18h00

mercredi 17 novembre – 09h00 à 18h00

jeudi 18 novembre – 09h00 à 18h00

Détails Heure : 09:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Étiquettes évènement : Autres Lieu En ligne Adresse Strasbourg 67000 Ville Strasbourg lieuville En ligne Strasbourg