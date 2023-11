Kristel Adams en concert – Joy – Tournée EGLISE ST PIERRE LE VIEUX – (catho), 16 décembre 2023, STRASBOURG.

Kristel Adams en concert – Joy – Tournée EGLISE ST PIERRE LE VIEUX – (catho). Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 20:00 (2023-12-14 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

BAYARD MUSIQUE ET MUSIC LINE PRODUCTIONS (L.2-PLATESV–R-2020 -004206) PRESENTENT CE SPECTACLE UN HOMMAGE MÉTISSÉ, À MARIE, EN 8 LANGUES “VERGINE MADRE” Kristel ADAMS ( Autrice Compositrice interprète ) a cette voix équilibrée et timbrée, cette aisance dans le groove et ce sensdu phrasé si caractéristique de la soul music. D’origine afro-asiatique , elle est à l’image de sa ville natale, Marseille, un diamant brut à multiples facettes. Naturellement, ses origines la poussent vers le rythm’n blues, le gospel, le jazz, la soul, la musique africaine, orientale. Une artiste de scène avertit ,on la retrouve dans un hommage à Aretha Franklin sa plus grande inspiratrice… Elle participe à la réalisation de nombreux albums d’artistes : Manu Dibango, Florent Pagny, Hélène Ségara, Robbie Williams… Elle foule les planches du théâtre dans “Stygmates“ mis en scène par Marjorie Nakache, dans les comédies musicales “Le plus beau voyage“, les “Sept péchés capitaux“, “Cindy “ (Luc Plamondon) assure les post-synchro (Walt-Disney) “Le Roi Lion“, “Hercule“,“La Princesse et la grenouille“ , “Les trolls 2“ , “La belle et le clochard“, chante à l’image pour Claude Lelouch dans “Les Parisiens“. Sur scène, elle accompagne : Sylvie Vartan, Mory Kanté, , Manu Dibango, Philippe Lavil, Florent Pagny, Georges Benson… Un passage inoubliable dans The Voice… Durée 2h00ouverture des portes 1 h avant Kristel Adams

Votre billet est ici

EGLISE ST PIERRE LE VIEUX – (catho) STRASBOURG 8 Rue du 22 Novembre 67000

25.0

EUR25.0.

Votre billet est ici