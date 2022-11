Journée découverte e-artsup Strasbourg, 20 décembre 2022 09:30, Strasbourg.

Mardi 20 décembre, 09h30 Sur place sur inscription https://www.e-artsup.net/agenda/

Une journée pour découvrir une facette des filières Direction Artistique et Motion Design en testant l’illustration d’une affiche et Illustrator.

Une journée pour découvrir une facette des filières Direction Artistique et Motion Design en testant l’illustration d’une affiche et Illustrator. De 09h30 à 12h30 : illustration d’une affiche, et de 13h30 à 16h30 : mise en forme de l’affiche dans Indesign. Gratuit et ouvert aux lycéens et BAC+1.

e-artsup

Créée en 2001 e-artsup, l’école de la passion créative, forme des créatifs et des designers dans les domaines de la communication visuelle, de la direction artistique, du motion design, du cinéma d’animation et du jeu vidéo. Elle est présente dans dix villes de France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Tours et compte 2 000 étudiants chaque année. Membre du Groupe IONIS, leader de l’enseignement supérieur privé indépendant en France (29 écoles et entités dans 27 villes en France à l’International et plus de 35 000 étudiants), elle est au cœur de campus urbains pluridisciplinaires composant ainsi un écosystème global avec des écoles de business, de marketing, et d’ingénieurs ainsi qu’un incubateur.

e-artsup Strasbourg 4 rue du Dôme 67000 Strasbourg 67073 Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

mardi 20 décembre – 09h30 à 16h30