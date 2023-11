Journée Portes Ouvertes e-artsup Strasbourg e-artsup Strasbourg Strasbourg, 18 novembre 2023T 10:00, Strasbourg.

Les étudiants et l’équipe pédagogique d’e-artsup Strasbourg sont ravis de vous rencontrer lors de la 1ʳᵉ JPO. Au travers d’une visite guidée de l’école et d’une exposition haute en couleurs des créations réalisées par les étudiants, vous rencontrerez professeurs, étudiants ainsi que l’administration. Primée par The Rookies, e-artsup est reconnue en tant que 1ʳᵉ école française de motion design et 5ᵉ école mondiale. Nous serons ravis de vous présenter les images animées de nos étudiants.

Créée en 2001 e-artsup, forme des créatifs et des designers dans les domaines de la communication visuelle, de la direction artistique, du motion design, du cinéma d’animation et du jeu vidéo. Elle est présente dans dix villes de France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Tours et compte 2 000 étudiants chaque année. Membre du Groupe IONIS, leader de l’enseignement supérieur privé indépendant en France (29 écoles et entités dans 27 villes en France à l’International et plus de 35 000 étudiants), elle est au cœur de campus urbains pluridisciplinaires composant ainsi un écosystème global avec des écoles de marketing, tech et business.

e-artsup Strasbourg 4 rue du Dôme 67000 Strasbourg Krutenau Strasbourg 67073 Bas-Rhin