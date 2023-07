Speed recruiting e-artsup Strasbourg e-artsup Strasbourg Strasbourg, 3 septembre 2023 10:00, Strasbourg.

Tu souhaites t’inscrire à e-artsup Strasbourg ? Bonne nouvelle, il reste quelques places et tu peux donc participer au Speed Recruiting durant tout l’été, où tu candidates, fais ton test, passes ton entretien et obtiens ta réponse le jour de ton entretien ! Inscris-toi et choisis ta date dans notre formulaire en cliquant sur le bouton « Je m’inscris » :)

e-artsup

Créée en 2001 e-artsup, l’école de la passion créative, forme des créatifs et des designers dans les domaines de la communication visuelle, de la direction artistique, du motion design, du cinéma d’animation et du jeu vidéo. Elle est présente dans dix villes de France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Tours et compte 2 000 étudiants chaque année. Membre du Groupe IONIS, leader de l’enseignement supérieur privé indépendant en France (29 écoles et entités dans 27 villes en France à l’International et plus de 35 000 étudiants), elle est au cœur de campus urbains pluridisciplinaires composant ainsi un écosystème global avec des écoles de business, de marketing, et d’ingénieurs ainsi qu’un incubateur.

e-artsup Strasbourg 4 rue du Dôme 67000 Strasbourg Krutenau Strasbourg 67073 Bas-Rhin