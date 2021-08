Strasbourg Danse l’Été 2021 Studio 116, 20 août 2021, Strasbourg.

Strasbourg Danse l’Été 2021

du vendredi 20 août au vendredi 27 août à Studio 116

Nous n’avons pas lâché et nous sommes présent-e-s ! Heureux de vous partager cette nouvelle édition. Fort des succès précédents, l’équipe du CIRA planche sur cette 8e édition qui se déroulera du 20 au 28 août 2021, dans un lieu différent des années précédentes, le quartier de la plaine des Bouchers à la Meinau. Strasbourg Danse l’été (SDE), événement Strasbourgeois pluridisciplinaire autour de la danse sera en deux parties pour voir, penser, pratiquer la danse avec : – Du 20 au 22 août « [**Les Rencontres des Petites Formes**](https://ciradanses.fr/rencontres-des-petites-formes/) », spectacles de formes courtes, un forum thématique, une exposition photos en lien avec le corps, le mouvement (GRATUIT) – Du 23 au 28 août « [Le stage international de danse](https://ciradanses.fr/grand-stage-international-de-danse/) », stages de danse pluridisciplinaires Une question brûlante va traverser cette édition 2021 « où va la danse ? ». L’éclairage et les créations de nos invité-e-s, David LLARI, Masato MATSUURA, David LE BRETON et Chantal LOÏAL, nous inviterons à nourrir notre réflexion. Pratiques partagées, performances, rencontres intergénérationnelles, mélangeant amateurs et professionnels, autant de propositions qui ouvrent à la danse, à la chorégraphie, à la rencontre et au décloisonnement des regards en faisant se rencontrer public, chorégraphes et danseurs… Strasbourg danse l’été, c’est un profond désir de partager un art, un métier, une passion et de trouver un écho pour se reconnaitre, quel que soit son âge, sa culture et son rapport au corps ou à la danse.

Entrée libre sur inscriptions pour les Rencontres des Petites Formes. Le grand stage de danse international est payant : 116 € ou 96 € (tarif réduit)

Une rencontre qui anime le territoire durant l’été, une rencontre accessible à tous, une rencontre de découvertes chorégraphiques, une rencontre qui ouvre la rentrée de la danse.

Studio 116 23 rue Saglio 67100 Strasbourg Strasbourg Meinau Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-20T18:30:00 2021-08-20T22:00:00;2021-08-21T13:30:00 2021-08-21T18:30:00;2021-08-22T10:30:00 2021-08-22T14:00:00;2021-08-23T09:00:00 2021-08-23T22:00:00;2021-08-24T09:00:00 2021-08-24T22:00:00;2021-08-25T09:00:00 2021-08-25T22:00:00;2021-08-26T09:00:00 2021-08-26T22:00:00;2021-08-27T09:00:00 2021-08-27T22:00:00