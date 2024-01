Bal Guinguette Musette CSC L’Escale Robertsau Strasbourg, dimanche 21 janvier 2024.

Bal Guinguette Musette CSC L’Escale Robertsau Strasbourg Dimanche 21 janvier, 14h00

Début : 2024-01-21 14:00

Fin : 2024-01-21 18:00

L’Escale, en partenariat avec La Guinguette du Rhin, propose un Après Midi Dansant, Guinguette Musette régulier à la Robertsau.

Ce thé dansant est animé par Antoine JOHNER alias DJ Guinguett’A de la Guinguette du Rhin. Il se tiendra le Dimanche de 14h00 à 18h00. La grande salle de l’Escale accueillera les danseurs sur son parquet de 100 m².

Un rendez-vous régulier pour tous les danseurs qui, depuis sa création en 2012, est l’endroit où danser à la Robertsau !

Les thés dansants de la saison 2024 sont programmés les :

Dimanche 21 Janvier

Dimanche 11 février

Accès : Bus 6, 30 et 70 – Tram B et E

Parking facile et gratuit.

Tarifs : 10 € / réduit 8 € (sur présentation de la carte d’adhérent de l’Escale)

Renseignements auprès de l’accueil de l’Escale au 03 88 31 45 00 ou auprès d’Antoine Johner au 06 82 59 21 73.

CSC L’Escale Robertsau 78 rue du docteur francois 67000 Strasbourg Cité de l’Ill Strasbourg 67081 Bas-Rhin