Projection de Disque 957, court film expérimental en forme de clin d’œil à Marcelle Cahn Complexe de loisirs Aubette 1928, 14 mai 2022 19:00, Strasbourg. Samedi 14 mai, 19h00 Sur place Gratuit sans réservation Projection de Disque 957, court film expérimental en forme de clin d’œil à Marcelle Cahn Complexe de loisirs Aubette 1928 place Kléber, 67000 Strasbourg 67000 Strasbourg Bas-Rhin

03 68 98 51 60 http://www.musees.strasbourg.eu C’est dans un esprit d’avant-garde, prônant un art total au service de la vie et de la modernité que Theo Van Doesburg, Hans Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp réalisent en 1928 les décors du complexe de loisirs de l’Aubette. L’intégralité du premier étage est aujourd’hui restituée et classée au titre des Monuments historiques. En empruntant l’escalier au dessin géométrique, vous découvrirez le Ciné-dancing et son décor élémentariste, le Foyer-bar qui permettait de prendre un verre en suivant la projection et l’impressionnante Salle des Fêtes qui décline une stricte composition orthogonale. samedi 14 mai – 19h00 à 23h59 © Musées de la ville de Strasbourg

Détails Heure : 19:00 - 23:59 Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Complexe de loisirs Aubette 1928 Adresse place Kléber, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg Age maximum 99 lieuville Complexe de loisirs Aubette 1928 Strasbourg Departement Bas-Rhin

