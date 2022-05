Visite en famille « Les mystères du chat momifié » Château Vodou Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Visite en famille « Les mystères du chat momifié » Château Vodou, 19 août 2020 15:00, Strasbourg. Mercredi 19 août 2020, 15h00 Sur place Sur inscription, tarif 8€ http://www.chateau-vodou.com/fr/en-famille-les-visites-et-ateliers-autour-de-lexposition/ Un guide du Musée du Pays de Hanau vous racontera l’histoire de ce chat Venez découvrir les secrets d’un mystérieux chat momifié vieux de plus de 350 ans. Retrouvé dans les murs de l’Hôtel de Ville de la petite ville de Bouxwiller, cet animal témoigne des croyances encore présentes au 17e siècle.

Un guide du Musée du Pays de Hanau vous racontera l’histoire de ce chat et vous proposera de découvrir l’évolution de notre regard sur ce félin. Animation par Mélanie Le Hir, chargée de médiation au Musée du Pays de Hanau, Bouxwiller. Parents et enfants à partir de 8 ans

Tarif : 8€

Durée : 1h30 avec le goûter.

Places limitées, sur réservation

Lieu : Château vodou Pour réserver vos places c’est par ici : http://www.chateau-vodou.com/fr/en-famille-les-visites-et-ateliers-autour-de-lexposition/ Avec

Musée du Pays de Hanau Château Vodou 4 rue de Koenigshoffen 67001 Strasbourg Montagne-Verte Bas-Rhin mercredi 19 août 2020 – 15h00 à 16h30

