Annulé | Concert d’orgue à la chapelle de l’église Ste-Madeleine à Strasbourg par Benjamin Righetti dans le cadre du stage d’été Chapelle de l’église Ste-Madeleine à Strasbourg, 31 juillet 2020 19:00, Strasbourg. Vendredi 31 juillet 2020, 19h00 Sur place Entrée gratuite – libre participation (plateau à la sortie). 06 88 12 54 79, asamos@orange.fr, http://www.asamos.org “Le clavier dans tous ses états” : 7 concerts du 26 juillet au 1er août dans différentes communes à travers le Bas-Rhin et en Lorraine, en lien avec le stage d’orgue et pianoforte de Saessolsheim. Concert d’orgue donné par Benjamin Righetti à la chapelle de l’église Ste-Madeleine à Strasbourg. Œuvres de Byrd, Nivers, Stanley. Orgue Silbermann 1719. Chaque été (depuis 22 ans), une vingtaine de stagiaires se réunissent autour de 6 professeurs à l’occasion du stage d’orgue (et depuis 2016 aussi de pianoforte) de Saessolsheim. C’est l’occasion de pratiquer de façon intensive son instrument, de profiter des conseils d’interprètes de renom, de partager sa passion… Les six professeurs donnent chacun un concert de 45 minutes l’un des soirs de la semaine de stage. Chapelle de l’église Ste-Madeleine à Strasbourg Strasbourg 67085 Strasbourg Krutenau Bas-Rhin vendredi 31 juillet 2020 – 19h00 à 20h00 ASAMOS

