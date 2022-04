L’Art phénicien I Visite commentée Bibliothèque nationale et universitaire Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

L’Art phénicien I Visite commentée Bibliothèque nationale et universitaire, 14 mai 2022 19:30, Strasbourg. Samedi 14 mai, 19h30 Sur place Gratuit, sur inscriptions, Rendez-vous au niveau 1, foyer nord https://my.weezevent.com/visite-commentee-lart-phenicien-nuit-des-musees-2022 La Bnu accueille un dépôt provenant du département des Antiquités orientales du Musée du Louvre, qui met en lumière une civilisation antique souvent mal ou peu connue, celle des Phéniciens. La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg a reçu le 3 décembre 2020 cinquante-sept pièces en dépôt provenant du département des Antiquités orientales du Musée du Louvre. Ce corpus d’objets met en lumière une civilisation antique souvent mal ou peu connue. L’histoire des Phéniciens s’étend sur une vaste ère historique mais également géographique. Connus pour leur alphabet, les Phéniciens ont également été de grands artisans, dont la production a été inspirée par de riches échanges économiques et culturels avec d’autres sociétés. Cette visite permet de découvrir un nouveau pan de notre Histoire ainsi qu’un aspect différent de cette civilisation. Bibliothèque nationale et universitaire 6 place de la République 67000 strasbourg 67000 Strasbourg Bas-Rhin

samedi 14 mai – 19h30 à 20h30

