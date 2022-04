Découverte des magasins historiques I Visite flash Bibliothèque nationale et universitaire Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Découverte des magasins historiques I Visite flash Bibliothèque nationale et universitaire, 14 mai 2022 20:00, Strasbourg. Samedi 14 mai, 20h00, 20h30 Sur place Entrée libre Venez à la rencontre de 150 ans d’histoire dans les magasins historiques de la Bnu lors d’une mini-visite exceptionnelle ! Bibliothèque nationale et universitaire 6 place de la République 67000 strasbourg 67000 Strasbourg Bas-Rhin

0388252800 http://www.bnu.fr samedi 14 mai – 20h00 à 20h15

samedi 14 mai – 20h30 à 20h45 © Bnu I Rosenkranz BNU – JPR

Détails Heure : 20:00 - 20:45 Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Bibliothèque nationale et universitaire Adresse 6 place de la République 67000 strasbourg Ville Strasbourg Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Bibliothèque nationale et universitaire Strasbourg Departement Bas-Rhin

Bibliothèque nationale et universitaire Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Découverte des magasins historiques I Visite flash Bibliothèque nationale et universitaire 2022-05-14 was last modified: by Découverte des magasins historiques I Visite flash Bibliothèque nationale et universitaire Bibliothèque nationale et universitaire 14 mai 2022 20:00 Bibliothèque nationale et universitaire Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin