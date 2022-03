Exposition au jardin Amboise Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Exposition au jardin Amboise, 30 avril 2022 14:00, Strasbourg. 30 avril et 1 mai Sur place Entrée libre artistesenvaldamboise@gmail.com Exposition à Amboise (37) Balade au jardin avec des artistes peintres, sculpteurs, dessinateur, photographe, poète, musiciens EXPOSITION Peinture, sculpture, dessin, photographie à la galerie Rabelais18 en présence des artistes: MURIEL ASTIER LAMEIGNERE, NADINE POTHIER, MARIE-EVE BREGUET, CHRISTINE GUENAND, PATRICK DANET, CASEY TOUSSAINT, PATRICE POIDEVIN, poésie de GENEVIEVE DEPLATIERE mais également concerts de musique (cornemuse/bignou), concert par les élèves de l’école de musique d’Amboise Amboise 18 rue Rabelais 67206 Strasbourg Hautepierre Bas-Rhin samedi 30 avril – 14h00 à 18h00

