Impromptus “Morphose” 5e Lieu Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Impromptus “Morphose” 5e Lieu, 14 mai 2022 20:00, Strasbourg. Samedi 14 mai, 20h00, 21h00, 22h00 Sur place Entrée libre “Morphose”, une déambulation surprenante et poétique (cirque, danse, théâtre) dans l’exposition, emmène le public à la rencontre de corps métamorphosés sous l’effet de la nuit. Clément Dazin invite des artistes d’horizons différents (cirque, danse, théâtre) pour une Nuit des musées sur mesure au 5ème lieu à Strasbourg.

Avec “Morphose”, il propose de questionner la transformation qui s’opère en nous la nuit. Une déambulation surprenante et poétique dans l’exposition emmène le public à la rencontre de corps métamorphosés. 5e Lieu 5 place du Château 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

03 88 23 84 65 https://5elieu.strasbourg.eu/ Gratuit et ouvert à tous les publics, le 5e Lieu propose d’explorer, de comprendre et d’investir Strasbourg à travers sa vie culturelle, son architecture et son patrimoine.

L’exposition Un voyage à Strasbourg offre une promenade immersive à travers la ville. Elle s’affiche comme une invitation à vivre une expérience de Strasbourg, ville active, habitée, en transformation. Vous pouvez y (re)découvrir la ville à la lumière de ses paysages, au moyen de dispositifs multimédia, de vidéos, de maquettes, de plans, de photographies, de matériaux….

Le cheminement dans l’exposition donne à voir un panorama architectural à 360° avec des vues inédites sur les bâtiments emblématiques de la place du Château et de la place de la Cathédrale. samedi 14 mai – 20h00 à 20h30

samedi 14 mai – 21h00 à 21h30

samedi 14 mai – 22h00 à 22h30 ©Ville et Eurométropole de Strasbourg Luc Boegly – Strasbourg Eurométropole

Détails Heure : 20:00 - 22:30 Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu 5e Lieu Adresse 5 place du Château 67000 Strasbourg Ville Strasbourg Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville 5e Lieu Strasbourg Departement Bas-Rhin

5e Lieu Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Impromptus “Morphose” 5e Lieu 2022-05-14 was last modified: by Impromptus “Morphose” 5e Lieu 5e Lieu 14 mai 2022 20:00 5e Lieu Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin