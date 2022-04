Exposition La cathédrale de Tobot – Henning Wagenbreth 5e Lieu, 14 mai 2022 19:00, Strasbourg.

Samedi 14 mai, 19h00 Sur place Entrée libre

En dialogue avec la cathédrale de Strasbourg, Wagenbreth construit sa cathédrale en blocs Tobot. On y lit des messages poétiques, absurdes, comiques, troublants ou même tout simplement fantastiques.

Dans l’atelier de l’illustrateur allemand Henning Wagenbreth, plus de 1300 blocs de bois ont été peints avec des dessins et des mots. Assemblés, ils permettent de construire des images, des sculptures et des bâtiments entiers. Ce système de composition est imaginé comme une un jeu ou une machine à illustrer. Le Tobot Illustrations-Système est ainsi l’acronyme de « toy », jeu, et « robot », le robot. Les combinaisons image-texte ouvrent des espaces de réflexion et d’idées. En dialogue avec la cathédrale de Strasbourg, Wagenbreth construit sa cathédrale en blocs Tobot pour Central Vapeur et le 5e Lieu. On y lit des messages poétiques, absurdes, comiques, troublants ou même tout simplement fantastiques. La cathédrale de Tobot célèbre le pouvoir et la beauté des mots et des images.

5e Lieu 5 place du Château 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

03 88 23 84 65 https://5elieu.strasbourg.eu/ Gratuit et ouvert à tous les publics, le 5e Lieu propose d’explorer, de comprendre et d’investir Strasbourg à travers sa vie culturelle, son architecture et son patrimoine.

L’exposition Un voyage à Strasbourg offre une promenade immersive à travers la ville. Elle s’affiche comme une invitation à vivre une expérience de Strasbourg, ville active, habitée, en transformation. Vous pouvez y (re)découvrir la ville à la lumière de ses paysages, au moyen de dispositifs multimédia, de vidéos, de maquettes, de plans, de photographies, de matériaux….

Le cheminement dans l’exposition donne à voir un panorama architectural à 360° avec des vues inédites sur les bâtiments emblématiques de la place du Château et de la place de la Cathédrale.

samedi 14 mai – 19h00 à 23h30

