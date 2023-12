Recrutement Coiffeurs indépendants Strasbourg Recrutement Coiffeurs indépendants Strasbourg, 22 décembre 2023, . Recrutement Coiffeurs indépendants Vendredi 22 décembre, 10h00 Strasbourg Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Avila, première plate-forme de services recherche des coiffeurs / coiffeuses diplômé(e)s ayant 3 ans d'expérience et qui souhaitent devenir coiffeurs / coiffeuses indépendant(e)s. Depuis plus de 19 ans AVILA met à votre disposition fauteuils, produits de reventes et communication ! Bénéficier d un espace de coiffure dans un salon entièrement équipé situé au centre-ville contre une part de votre chiffre d affaires. Venez assister à une présentation complète et poser vos questions vendredi 22 décembre de 10h à 12h. Strasbourg 67000 Strasbourg

